Талибы пообещали сохранять место расположения разрушенных статуй Будды в Афганистане

ТАСС, 4 октября. Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что сохранят в неприкосновенности ниши в скале в афганском Бамиане, где некогда находились гигантские статуи Будды. Об этом сообщил в понедельник телеканал Ariana News.

Статуи Будды высотой 53 и 35 м были высечены в VI веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. В марте 2001 года талибы взорвали две статуи, входившие в комплекс буддийских монастырей.

Теперь радикалы, передает телеканал, говорят, что это было сделано по особой причине, и обещают заботиться о сохранности опустевших ниш, чтобы привлекать туристов в страну. Как уверяет руководитель управления информации и культуры Бамиана Мавлави Саиф-ур-Рахман Мохаммади, желающие могут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины. "В качестве представителя "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) я делаю все возможное ради сохранения этих бесценных исторических монументов нашей провинции", - отметил он.

Другой представитель движения пояснил, что талибы уничтожили статуи Будды по религиозным соображениям. "Исламский эмират" тогда не совершал скоропалительного поступка, предложение было рассмотрено и изучено на основе исламских законов, а затем статуи были разрушены", - сказал представитель талибов, имени которого телеканал не приводит.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.