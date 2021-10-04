Ростуризм работает над созданием нормативной базы к закону о гидах-проводниках

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ростуризм проводит большую работу по созданию нормативной базы к закону о гидах-проводниках, работающих на опасных маршрутах. Об этом сообщается на сайте Ростуризма по итогам рабочей поездки руководителя ведомства Зарины Догузовой в Кабардино-Балкарию.

Отдельное внимание в ходе встреч было уделено безопасности на маршрутах повышенной сложности в связи с трагическим инцидентом при восхождении группы на Эльбрус. Кабардино-Балкария - самый высокогорный регион страны и один из самых популярных среди альпинистов. "Глава Ростуризма <...> пояснила, что Ростуризмом на сегодняшний день ведется большая работа по созданию нормативной базы к недавно принятому закону о гидах-проводниках в целях регулирования деятельности инструкторов проводников, работающих на опасных маршрутах", - говорится на сайте ведомства.

В ходе поездки в регион руководитель Ростуризма провела совещание с представителями отрасли, посетила инвестиционные площадки и ряд туристических объектов, а также прошла по популярным туристическим маршрутам Нальчика и посетила арт-пространство "Периметр" - проект получил грант от Ростуризма. Кроме того, Догузова посетила археолого-туристический комплекс "Верхняя Балкария", обсудив направления его развития, обустройство туристической среды с сохранением исторической целостности объекта. Руководитель ведомства также побывала в рекреационно-досуговом комплексе "Верхние Голубые озера", осмотрела строящиеся пансионаты "Аушигер" и спа-комплекс "Термальная долина" на территории горячих источников селения Аушигер.

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный", в санаториях города Нальчика. По итогам первых шести месяцев 2021 года, турпоток в КБР вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Разница в показателях с 2020 годом еще больше - рост составил 99%.