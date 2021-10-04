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Выездные бригады медиков проконсультировали более 22 тыс. жителей Ставрополья в 2021 году

С начала этого года сельские территории края посетили 486 мобильных медицинских бригад

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Мобильные медицинские бригады провели обследование и консультации 22,6 тыс. жителей сел Ставрополья с начала 2021 года. Эта работа позволила впервые выявить и начать лечение заболеваний у нескольких тысяч пациентов, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"Только с начала этого года сельские территории края посетили 486 мобильных медицинских бригад. Пройти обследование и получить консультации смогли 22,6 тыс. ставропольцев. По итогам выездов впервые выявлено более 3 350 человек с серьезными заболеваниями", - говорится в сообщении.

Проект "За здоровье" начал работу на Ставрополье в 2018 году по инициативе главы региона, проект предназначен для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий. Регулярная диагностика позволяет выявлять значительное число заболеваний на ранней стадии, что упрощает процесс лечения и позволяет рассчитывать на благоприятный результат.

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