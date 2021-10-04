В Северной Осетии закрыли 116 классов и шесть групп в детсадах из-за коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Дистанционное обучение полностью ввели в четырех школах Северной Осетии, а также в 128 классах из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди учеников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Четыре школы закрыты полностью по причине ОРВИ, в 40 школах республики закрыто 128 классов, из них: 116 - по причине COVID-19; 12 - по причине ОРВИ", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, 20 детских садов республики закрыто по причине ОРВИ. В восьми детских садах закрыто девять групп, из них: 6 - по причине COVID-19; 3 - по причине ОРВИ.

Всего в стационарах проходят лечение 864 человека с новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю количество обращений выросло на 70, число госпитализаций возросло на 36, в реанимации находятся 102 человека.