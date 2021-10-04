В Мурманске 4 октября зафиксировали температурный рекорд

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Мурманске рекордную для 4 октября температуру в Заполярье. Воздух в понедельник прогрелся до 12,8 градуса тепла, сообщается на официальном сайте Мурманского гидрометцентра.

"4 октября 2021 года в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха для этой даты, после 14:00 воздух прогрелся до плюс 12,8 градуса. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 4 октября 1981 года и составляло плюс 12,5 градуса", - говорится в сообщении.

По данным Мурманского гидрометцентра, температура, которая была зафиксирована 4 октября 2021 года, далека от нормальных значений для Крайнего севера, среднедекадная температура воздуха в Мурманской области для этого времени составляет около 4-5 градусов тепла. Неделю назад, 28 сентября, Мурманск установил еще один температурный рекорд для сентября (15,2), преодолев показатели 2005 года (14,5 градуса).

Синоптики прогнозируют, что теплая погода уйдет из Мурманской области в ближайшие дни. Уже 5-6 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на север Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается местами сильный порывистый ветер, временами дождь, наиболее интенсивный 5 октября, преобладающая температура воздуха ночью - плюс 4-9 градусов, днем - плюс 7-12 тепла. 7 октября к Мурманской области с юга Скандинавии переместится очередной циклон, при прохождении которого ожидаются обильные осадки и понижение температура воздуха.