ВОЗ заявила о риске усиления вакцинного неравенства из-за бустерных прививок от ковида

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Использование бустерных прививок от коронавируса может усугубить неравенство в доступе к вакцинам в мире. Об этом заявила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что в нынешних условиях мировому сообществу следует сосредоточить внимание на расширении первичной вакцинации.

"В условиях нынешних ограничений в поставках широкое применение бустерных доз рискует усилить неравенство в доступе к вакцинам", - говорится в опубликованном в Женеве обновленном "промежуточном заявлении" организации о бустерных прививках от COVID-19. "Внимание по-прежнему сфокусировано на срочном повышении охвата глобальной вакцинацией первичными сериями [доз] с целью защиты от тяжелого протекания болезни", - отметили в ВОЗ, подчеркнув, что национальные программы по применению бустерных доз должны учитывать безопасность и эффективность препаратов, а также "наличие вакцин в мире". При этом следует отдать приоритет "первичной вакцинации высокоприоритетных групп населения" перед "бустерной вакцинацией".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не раз призывал мировое сообщество обеспечить равный доступ к вакцинам в мире. 29 сентября он заявил, что "более 75% вакцин ушли в страны с высокими доходами и государства с доходами выше среднего". В то же время страны с низкими доходами "получили менее половины процента" мирового объема вакцины от коронавируса.

По состоянию на 4 октября в ВОЗ поступили сведения о 234 809 103 случаях заражения коронавирусом в мире с начала пандемии, умерли 4 800 375 человек. В мире сделано в общей сложности 6 188 903 420 прививок.