Во "ВКонтакте" заявили, что все сервисы работают в штатном режиме

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Все сервисы "ВКонтакте" работают в штатном режиме, сбоев не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают, сбоев или других проблем нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что техническая команда "ВКонтакте" оптимизирует работу оборудования для стабильной работы сервисов в связи со скачком активности. "На 18% выросло количество просмотров видео "ВКонтакте", на 21% - число отправленных сообщений в мессенджере. За сегодняшний вечер вырос и объем активной аудитории "ВКонтакте" - на 19% по сравнению с вчерашними показателями", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Марины Красновой.

Ранее пользователи "ВКонтакте" сообщали о сбоях, которые наблюдались в работе соцсети в России. Так, по данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, пользователи жаловались на сбои в работе приложения (49%), 27% - на проблемы в подключении к серверу, 24% - на проблемы с отправкой сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

В понедельник пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат американской компании Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.