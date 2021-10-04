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Мишустин 5 октября вручит почетные грамоты и премии правительства в области образования

Лауреатами правительственных премий в этой сфере за 2021 год стали 34 человека

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День учителя, 5 октября, вручит почетные грамоты и премии правительства РФ в области образования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Лауреатами правительственных премий в этой сфере за 2021 год стали в общей сложности 34 человека (всего было присуждено 10 премий - индивидуальных и коллективных).

В торжественной церемонии примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Ежегодные премии в области образования были учреждены в 2013 году. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений профильного межведомственного совета. Денежный размер каждой премии составляет 2 млн рублей.

В свою очередь, почетные грамоты будут вручены за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере, отметили в кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичФальков, Валерий Николаевич
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