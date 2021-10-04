Эксперты: сбой в интернете не затронул радиоточки, телефоны и эфирное вещание в Москве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Городские телефоны и радиоточки Москвы работают в штатном режиме, несмотря на глобальный сбой, отмечаемый в сети интернет.

"У нас все работает нормально, ничего такого не происходит", - сказала ТАСС специалист горячей линии ФГУП "Российские сети вещания и оповещения", отвечая на вопрос, не отразился ли глобальный сбой интернета на проводном вещании в мегаполисе. Корреспонденты ТАСС, проживающие в разных районах города и имеющие у себя в квартирах радиоточки, подтверждают: вещание положенных радиоканалов идет в обычном режиме.

Без сбоев работают и городские стационарные телефоны, имеющиеся в квартирах живущих в столице и Подмосковье корреспондентов ТАСС.

В "Российской телевизионной и радиовещательной сети" также сообщили ТАСС, что эфирное вещание телевизионных и радиоканалов в мегаполисе осуществляется в штатном режиме.