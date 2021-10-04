В Тульской области впервые открылся акселератор бизнес-проектов в сфере туризма

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели (МСП) в октябре-ноябре 2021 года смогут представить свои проекты по развитию туристической отрасли Тульской области и получить поддержку на начальном этапе их реализации. Проекты будут отобраны в рамках акселерационной программы, которая впервые стартовала в регионе, сообщила пресс-служба областного Агентства развития туризма.

"В целях дальнейшего развития туристической инфраструктуры и увеличения туристической привлекательности Центр "Мой бизнес" совместно с региональным фондом "Агентство развития туризма Тульской области" запускают бизнес-акселератор. Программа даст возможность предпринимателям озвучить новые смелые бизнес-идеи для туристических кластеров региона", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, программа бизнес-акселерации в сфере туризма реализуется в регионе впервые. "Мы рассчитываем, что появятся новации, которые не будут связанны с традиционными направлениями - изготовлением, например, сувенирной продукции, созданием кафе и похожими темами. Участники программы получат поддержку на начальном этапе работы над проектами, в том числе для них будет организована встреча с потенциальными инвесторами", - сказали в пресс-службе.

Прием заявок на участие в акселераторе начался 4 октября, направить их могут малые и средние предприниматели Тульской области. Экспертная комиссия отберет для участия в программе 40 человек, из них только 10 выйдут в финал, презентация итогов пройдет в ноябре. "Выступления пройдут в живом формате и будут доступны в виде трансляции и в записи. После выступлений у гостей и участников будет возможность обсудить проекты и их реализацию", - добавили в пресс-службе.

Развитие туризма для Тульской области является одним из приоритетных направлений. В начале сентября генеральный директор "Корпорации Туризм.РФ" Сергей Суханов и губернатор Алексей Дюмин подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры. Оно подразумевает сотрудничество в создании "Окского" и "Куликовского" туристических кластеров, уникальной природной территории "Романцевские горы". Эти и другие направления совместной работы позволят обеспечить двукратный рост туристического потока в регион - до 2 млн человек к 2030 году.