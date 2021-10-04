США намерены обновить решения по въезду иностранцев и признанию вакцин от ковида к ноябрю

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Власти США намерены ближе к ноябрю предоставить обновленную информацию касательно своего решения об обязательной вакцинации желающих посетить Соединенные Штаты иностранцев, в том числе относительно того, какие именно препараты будут признаваться американской стороной в данном контексте. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Ближе к ноябрю у нас будет обновленная информация по нашим нормам для международных поездок. Начало ноября - это по-прежнему те временные рамки, на которых мы сосредоточены", - сказала она.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Как отмечало издание, согласно данным требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо ВОЗ.