В больницах Загреба прошли акции протеста против ковид-сертификатов

ЗАГРЕБ, 4 октября. /ТАСС/. Серия акций протеста против введения обязательных ковид-сертификатов о вакцинации против коронавируса прошла в понедельник в ряде больничных учреждений столицы Хорватии. Об этом сообщило национальное телевидение HRT .

По его данным, несколько десятков сотрудников ряда загребских клинических больниц бастовали против запрета на ведение деятельности при отсутствии ковид-сертификата. При этом все результаты их тестирования на коронавирус оказались отрицательными.

Вместе с тем, как сообщил министр здравоохранения Хорватии Вилли Бероша, результаты тестирования свыше 6,2 тыс. сотрудников системы здравоохранения выявили 20 человек с наличием коронавируса. "Это еще один неоспоримый аргумент того, что меры необходимы для защиты пациентов и сотрудников", - отметил глава ведомства, подчеркивая целесообразность обязательного наличия ковид-сертификатов.

Сотрудники системы здравоохранения пообещали в предстоящие дни продолжать акции протеста. Правоохранительные органы страны в свою очередь выразили готовность реагировать соответствующим образом на несанкционированные собрания и нарушение общественного порядка.

В Хорватии с 4 октября вступила в силу мера, предусматривающая обязательное наличие у сотрудников системы здравоохранения и сферы социальной помощи ковид-сертификатов, подтверждающих вакцинацию.