В Абхазии возникли сбои в работе соцсетей

СУХУМ, 4 октября. /ТАСС/. Жители Абхазии с вечера понедельника испытывают трудности в работе социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp.

Один из интернет-провайдеров сообщил ТАСС, что к ним поступает множество звонков от абонентов, интересующих тем, почему не работают Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои. Первые сообщения о проблемах появились после 18:34.

В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других стран.