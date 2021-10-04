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В Абхазии возникли сбои в работе соцсетей

По данным сайта Downdetector, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои

СУХУМ, 4 октября. /ТАСС/. Жители Абхазии с вечера понедельника испытывают трудности в работе социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp.

Один из интернет-провайдеров сообщил ТАСС, что к ним поступает множество звонков от абонентов, интересующих тем, почему не работают Facebook, Instagram и WhatsApp.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои. Первые сообщения о проблемах появились после 18:34.

В основном их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

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Абхазия
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