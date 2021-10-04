В горах Дагестана восстановили нарушенное электроснабжение в трех районах

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты компании "Россети Северный Кавказ" восстановили прерванное в понедельник утром сильным дождем энергоснабжение части потребителей трех горных районов Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Министерство энергетики и ЖКХ региона сообщило, что в горах Дагестана более 150 населенных пунктов остаются без электричества из-за дождей.
"Россети Северный Кавказ" полностью восстановили прерванное сильным дождем энергоснабжение части потребителей трех районов Дагестана", - говорится в сообщении компании.