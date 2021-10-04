В горах Дагестана восстановили нарушенное электроснабжение в трех районах

Захарова считает, что ситуация с Facebook отвечает на вопрос, нужны ли РФ свои платформы

Ранее стало известно, что сотрудники компании физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска

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