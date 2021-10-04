Более 40 вузов получат спецгрант до 1 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Свыше 40 вузов в рамках программы "Приоритет-2030" стали победителями конкурсного отбора и получат специальный грант на сумму до 1 млрд рублей в год. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки России.

"Конкурсный отбор был организован на высоком уровне, полностью в цифровом формате, обеспечена максимальная прозрачность системы оценки университетов и принятия решений. С учетом итогов работы комиссий совета мы определили 46 победителей, которые получат специальную часть гранта. Получатели гранта распределены на три группы по каждому из направлений - "Исследовательское лидерство" и "Территориальное и отраслевое лидерство". Каждая группа получит разный объем финансирования исходя из коэффициентов, определенных советом", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что на рассмотрение совета были вынесены программы развития 54 университетов. Именно их рекомендовала для получения специальной части гранта комиссия Минобрнауки России. "Важно, что в числе победителей по треку "Территориальное лидерство" 75% - [это] региональные университеты", - приводятся в сообщении слова министра.

С 1 по 3 октября проходил дополнительный конкурс на получение грантов по программе "Приоритет-2030". В нем участвовали 54 вуза по трекам "Исследовательское лидерство" и "Территориальное или отраслевое лидерство". После успешной защиты вузы получают специальную часть гранта, сумма по ней может доходить до 1 млрд рублей в год.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы.

В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.