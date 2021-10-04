В Костромской области в 2022 году построят крытый манеж для конного спорта

КОСТРОМА, 4 октября. /ТАСС/. Крытый манеж построят на территории Костромского ипподрома в 2022 году на средства регионального бюджета, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

В данный момент в занятиях конным спортом и современным пятиборьем спортсменам приходится делать перерыв из-за погодных условий.

"Строительство современного спортивного объекта позволит повысить эффективность подготовки спортивного резерва и увеличить количество занимающихся конным спортом и современным пятиборьем на 30%. Планируется, что манеж будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Строительство манежа входит в программу "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области". По поручению губернатора Сергея Ситникова из областного бюджета на реализацию проекта уже выделено более 22 млн рублей.