Сотрудник ДПС, обезвредивший стрелявшего в Перми студента, получил Строгановскую премию

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Перми определили шестерых лауреатов Строгановской премии, которые получили награды за выдающиеся достижения. В их числе полицейский Константин Калинин, который обезвредил стрелявшего в Пермском госуниверситете студента, сообщается в понедельник на сайте городской администрации.

"В номинации "За честь и достоинство" отмечен лейтенант полиции Константин Калинин, который героически проявил себя в ходе трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября", - говорится в сообщении.

Также были определены лауреаты в пяти других номинациях. "За большой личный вклад в развитие птицеводства и сельскохозяйственного производства Пермского края и России" премию получит директор "Птицефабрики Чайковская" Петр Бельков. "За высокие достижения в науке и технике" награду получит член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней №1 Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера Виталий Мишланов. В номинации "За высокие достижения в экономике и управлении" отмечен генеральный директор ООО "Форт-Телеком" Сергей Макаренко.

Скульптор и организатор нескольких художественных выставок Альфиз Сабиров стал победителем в номинации "За высокие достижения в области культуры и искусства". "За высокие достижения в спорте" награду получила заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, Европы и мира, паралимпийская чемпионка Галина Липатникова.

Строгановская премия была учреждена в 2005 году общественной организацией "Пермское землячество", она вручается уроженцам Прикамья за высокие достижения в различных сферах деятельности. Несколько лет подряд церемония вручения премии проходила в Москве, а затем в Перми. В этом году из-за пандемии коронавируса она пройдет в режиме онлайн в середине декабря.