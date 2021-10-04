В Адыгее прошел конноспортивный праздник в честь 30-летия образования республики

МАЙКОП, 4 октября. /ТАСС/. Конноспортивный праздник со скачками, а также концертом творческих коллективов и показательными выступлениями по конной выездке и джигитовке прошел в Адыгее в честь 30-летия образования республики. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

На территории ипподрома в республиканской столице прошла выставка-продажа изделий народно-художественных промыслов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, зрителей ждала обширная развлекательная программа, подготовленная ведущими творческими коллективами Адыгеи и артистами эстрады. Однако главным событием, как отмечает пресс-служба, стали скачки на приз главы республики: здесь за кубки и денежные призы состязались 10 жеребцов чистокровной верховой породы на классической дистанции в 2,4 тыс. м.

"Также в рамках состязательного дня прошли заезды на призы Госсовета-Хасэ Адыгеи, республиканского кабинета министров, Героя Труда России Исхака Машбаша, Адыгейского республиканского ипподрома, приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны и приз в честь конноспортивного сообщества Республики Адыгея", - заметили в пресс-службе.