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Захарова считает, что ситуация с Facebook отвечает на вопрос, нужны ли РФ свои платформы

Ранее стало известно, что сотрудники компании физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ситуация со сбоем в работе Facebook является ответом на вопрос о том, нужны ли России собственные платформы. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Жесть. К вопросу о том, нужны ли нам свои соцсети и интернет-платформы", - написала она, комментируя информацию о том, что сотрудники американской компании Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска.

В понедельник пользователи по всему миру, согласно данным Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Эти соцсети и мессенджер принадлежат Facebook, которая подтвердила информацию о неполадках и заверила, что работает над их устранением.

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