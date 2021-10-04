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Кузнецова: в России растет число рецидивов преступлений сексуального характера над детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила важность скорейшего принятия закона, ужесточающего наказание за такого рода преступления

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Рост числа рецидивов преступлений против половой неприкосновенности детей наблюдается в РФ, инициативу об ужесточении наказания за подобные преступления необходимо реализовать до конца. Об этом в понедельник заявила избранный депутат Госдумы нового созыва, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24".

Отвечая на вопрос о планах работы в Госдуме, Кузнецова отметила важность скорейшего принятия закона, ужесточающего наказание за такого рода преступления. "На фоне общего снижения числа преступлений в отношении детей, к сожалению, именно в сфере преступлений против половой неприкосновенности есть рост числа рецидивов. Ни в коем случае нельзя это оставить так. Инициатива соответствующая есть. Нужно, чтобы она была реализована", - отметила она.

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