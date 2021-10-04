В Дагестане в 2022 году удвоят финансирование лекарственного обеспечения льготников

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2022 году направят на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан 2,3 млрд рублей, увеличив финансирование по сравнению с этим годом более чем вдвое. Об этом сообщил в понедельник на заседании республиканского оперативного штаба врио главы региона Сергей Меликов.

"Было принято очень важное для республики решение в интересах более 500 тыс. льготников - предусмотреть в бюджете 2022 года на приобретение им лекарств 2,3 млрд рублей. Это на 1 млрд больше, чем мы имели в этом году. Несмотря на все сложности, мы впервые постараемся покрыть имеющуюся потребность в лекарствах на 100%. Такие меры в республике реализуются впервые", - привели слова Меликова в пресс-службе главы и правительства Дагестана.

По словам врио главы региона, вопрос лекарственного обеспечения льготников в республике остается одним из острых, о чем свидетельствует и анализ обращений граждан, и мониторинг социальных сетей.

Также Меликов отметил, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе позволило сократить в 2,6 раза количество развернутых инфекционных коек и вернуться к оказанию плановой медицинской помощи в полном объеме. Для предотвращения возможного ухудшения эпидобстановки врио главы республики поручил активизировать профилактические мероприятия, поддерживать высокий уровень охвата тестированием, плановой диспансеризации, профилактических медосмотров и вакцинации.