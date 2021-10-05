Форум НКО в Дагестане собрал более 300 участников из семи регионов страны

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Более 300 участников из семи регионов России принимают участие в третьем форуме некоммерческих организаций Юга России в Дагестане. Официальное открытие мероприятия состоялось 4 октября, сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религии Дагестана.

"В этом году на форум зарегистрировались свыше 300 участников из семи регионов России, в числе которых представители 50 дагестанских НКО из 30 муниципальных образований региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум проводится с целью стимулирования развития некоммерческого сектора, повышения эффективности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил о необходимости привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, работе некоммерческих организаций, выражению своей гражданской позиции. "В работе форума не должно быть формальности, он должен быть работающей площадкой, и мы готовы менять его формат в соответствии с потребностями общества", - сказал он.

По словам организаторов мероприятия, в программе форума запланированы многочисленные дискуссионные секции, образовательные и тренинговые площадки, кустовые совещания, которые направлены на формирование рейтинга субъектов социально ориентированных НКО, систему оценки качества "третьего сектора", стратегию привлечения ресурсов, повышения уровня компетенций.