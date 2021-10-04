Эксперт призвал обучать педагогов основам работы с TikTok и Instagram

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Основы работы с приложениями TikTok и Instagram необходимо внедрить в образовательные программы повышения профессионального уровня педагогов, что позволит привлечь молодых учителей к процессу обучения. Такое мнение высказал главный технолог Педагогического конструкторского бюро Александр Прутченков.

"Разработать и запустить программу "Учитель года для педагога России". Использовать потенциал участников и призеров, особенно победителей конкурса "Учитель года" <...> [Включить в программу] мастер-классы, может быть, во время творческого отпуска, который мы дадим этим замечательным нестандартным педагогам, вебинары на всю Россию, причем с учетом часовых поясов, консультации для коллег по соответствующему предмету, публикации в СМИ, включая блоги и видеоканалы и так далее, тот же TikTok и Instagram и все остальное, что сегодня очень популярно для молодых педагогов", - сказал он.

Как отметил Прутченков, внедрение социальных сетей TikTok и Instagram в образовательные программы позволит повысить уровень профессиональных компетенций молодых педагогов благодаря вклбчению современных технологий в их обучение. "Еще раз подчеркиваю, что, понятно, нужны необходимые ресурсы. <...>. Здесь важно дать любому педагогу вживую пообщаться с яркими нестандартными педагогами", - добавил эксперт.

Основы работы с такими приложениями, по мнению Прутченкова, могут быть внедрены в программу обучения и передачи опыта между российскими педагогами и участниками всероссийского конкурса "Учитель года России". "Активно включить имеющийся "золотой резерв" участников конкурса "Учитель года России" в повышение уровня преподавателей всей страны, в том числе используя интернет-ресурсы, телевидение и так далее", - добавил он.

Кроме того, как считает эксперт, в течение года нужно организовать бесплатное повышение квалификации для всех педагогов, предоставив им право выбора содержания, места и времени обучения. Курсы должны соответствовать профессиональным запросам педагогов "с выходом на практическую разработку нестандартных технологий по принципу сегодня создал, завтра уже использую".

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно среди преподавателей российских школ. Его цель - выявление и поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов.