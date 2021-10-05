Путин встретится с лучшими учителями России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник, в День учителя, по видеосвязи встречу с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года". Глава государства традиционно каждый год общается с лучшими педагогами страны.

В нынешнем году в финал конкурса "Учитель года" вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них - 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии. Имена пяти призеров стали известны в воскресенье по итогам испытаний "Классный час" и "Мастер-класс". Это Артем Барат - учитель физики школы №1520 имени Капцовых из Москвы, Мария Голованова - учитель английского языка гимназии №122 имени Ж. А. Зайцевой (Казань), Екатерина Костылева - учитель физики гимназии №16 (Тюмень), Дмитрий Морозов - учитель истории школы №38 (Хабаровск), Анастасия Шрамко - учитель русского языка и литературы лицея №14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева (Ставрополь).

Заключительный тур конкурса прошел в понедельник, а имя победителя будет объявлено 5 октября в историческом парке "Россия - моя история", расположенном в Москве на ВДНХ, где финалисты также примут участие в торжественном открытии выставки "Роль учителя в истории России". Победитель конкурса будет награжден на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Идея проведения конкурса среди школьных педагогов возникла в СССР в 1989 году. Первый конкурс был проведен в 1990 году. После распада Советского Союза с 1992 года конкурс стал проводиться в РФ и получил статус всероссийского. Его цель - выявление и поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов.

В следующем году формат конкурса ждут изменения. По итогам августовского заседания президиума Госсовета глава государства поручил правительству вместе с комиссией Госсовета России по направлению "Образование" обеспечить с 2022 года проведение состязания педагогов в формате телешоу.