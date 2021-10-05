Мишустин в День учителя вручит почетные грамоты и премии в области образования

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит премии правительства РФ в области образования и почетные грамоты. Церемония пройдет в День учителя, который ежегодно отмечается 5 октября.

Как сообщила пресс-служба кабмина, в торжественном мероприятии также примут участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Почетные грамоты правительства вручаются за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу в этой сфере", - говорится в сообщении кабмина.

Лауреаты премий

Постановление о присуждении правительственных премий в области образования за 2021 год было подписано 24 сентября, лауреатами стали в общей сложности 34 человека. В частности, были награждены несколько работников ВГИКа, в том числе киновед и культуролог Кирилл Разлогов. Премия присуждалась еще при его жизни, он умер 26 сентября в возрасте 75 лет.

Академики РАН Иван Дедов и Галина Мельниченко и член-корреспондент РАН Валентин Фадеев отмечены премией за создание учебника "Эндокринология". За цикл трудов, посвященных разработке инновационных подходов к преподаванию терапевтической стоматологии, премия правительства присвоена академику РАН, ректору Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Олегу Янушевичу, а также посмертно - профессорам Людмиле Максимовской и Юрию Максимовскому.

Глава Академии национального образования и науки Юрий Клейберг отмечен премией за комплект учебно-методических пособий "Психология девиантного поведения". За создание учебника "Психология и педагогика" награждены профессор Санкт-Петербургского государственного университета Нина Бордовская и кандидат психологических наук, доцент Сергей Розум. Директор Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Елена Гнатышина и несколько работников того же вуза получили премию за комплекс научно-практических разработок "Безопасность пространства образования". Еще один коллектив авторов из разных учреждений удостоился награды за научно-практическую разработку, касающуюся создания психолого-педагогических условий "индивидуализации обучения в системе общего образования на основе данных о когнитивных механизмах индивидуальных различий в академической успешности".

Премия присуждена также коллективам разработчиков тематических образовательных программ "Профильные техноотряды", программы дополнительного адаптационного образования старшеклассников и комплекта программно-методических материалов для внедрения инновационной модели социокультурной среды в детских садах.

Ежегодные премии в области образования были учреждены в 2013 году. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) по решению правительства на основании предложений профильного межведомственного совета. Денежный размер каждой из десяти премий составляет 2 млн рублей.