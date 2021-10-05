Матвиенко заявила, что российское образование находится на подъеме после непростых лет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская школа находится сегодня на подъеме как по отечественным, так и по международным меркам после ряда непростых лет. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке в "Российской газете" по случаю Дня учителя, который отмечается во вторник.

"Школа, качество и доступность общего образования прочно вошли в число приоритетов политики российского государства. И это дает зримые результаты. После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что отечественная начальная и средняя школа находятся в группе лидеров, а также Россия на высоких позициях по качеству математического и естественнонаучного образования - российские команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии.

Матвиенко подчеркнула, что в современном мире страна, отставшая в сфере образования, обречена на отставание во всем, и Россия не имеет права допустить подобное. По ее словам, предстоит еще многое сделать для достижения национальной цели в сфере образования - войти в число десяти государств, занимающих ведущие позиции в области общего образования. И одной из ключевых задач, убеждена сенатор, является модернизация материальной инфраструктуры общего образования. "Работа здесь идет полным ходом. Но главное в школе - это фигура учителя, о чем я не раз говорила. И помнить об этом - важнейшее условие для реализации нашей национальной цели", - констатировала она.

Современные требования

Председатель верхней палаты парламента РФ полагает, что современная система образования выдвигает к учителям несколько требований. И первое заключается в том, что школьное образование вступило в этап давно назревшего перехода "от образования запоминания к образованию понимания". "Учитель, ограничивающий свою работу доведением до учеников определенного объема информации по тому или иному предмету, - уходящая натура. <...> На передний план выходит обучение школьников умению анализировать, привитие им навыков логически стройного мышления, поиска нестандартных подходов, творческих решений", - уверена она.

Второй момент, на который обратила внимание спикер Совфеда, это все больше возрастающие требования к современному учителю и как к воспитателю. "В этой работе ему предстоит во все большей мере бороться за внимание и доверие детей, подростков, конкурируя со средствами массовой информации, интернетом, социальными сетями, популярными блогерами и даже с шоу-бизнесом. И потому в воспитательной работе все более значимым становится масштаб личности педагога: сила интеллекта, широта и глубина эрудиции, нравственные качества, убежденность в верности целей, идеалов, ценностей, о которых он говорит со школьниками", - написала она.

Третье требование, по словам Матвиенко, связано с тем, что современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. "Без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием цифровой среды в школьном образовании, пользоваться ее инструментами, механизмами. Отдаю себе отчет в том, что российские вузы пока не готовы выпускать из своих стен кадры, в полной мере отвечающие названным выше требованиям. Однако принципиально важно то, что работа по обновлению системы подготовки педагогов для дошкольных образовательных и школьных общеобразовательных организаций началась", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Сенатор особо отметила, что низкая оплата труда преподавателей в значительной части регионов серьезно сказывается на престиже учительской профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования. "По этой причине молодежь, выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы, что чревато в перспективе старением учительского корпуса. Другое негативное следствие - межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", - сказала она.

Матвиенко добавила, что в настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Пилотный проект, по ее словам, планируется запустить в шести регионах.