В ООН состоялась торжественная церемония по случаю присуждения Премии Нансена

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди тепло поздравил Ассоциацию Джил Албена, удостоенную Премии Нансена за 2021 год за большую работу по оказанию поддержки внутренне перемещенным лицам в Йемене. Выступая на состоявшейся в понедельник торжественной церемонии, которая проходила в онлайн-формате, Гранди напомнил, что эта организация неустанно трудилась, чтобы обеспечить нуждающихся йеменцев крышей над головой и другими видами помощи.

По словам верховного комиссара, сегодня к категории внутренне перемещенных лиц относятся почти 10% йеменцев. Премия Нансена присуждена за проявленную сотрудниками ассоциации смелость и преданность своему делу, сказал он. Она "неустанно трудилась, чтобы обеспечить йеменцев крышей над головой и срочной помощью". В то время как некоторые организации покинули Йемен, Ассоциация Джил Албена продолжала свою гуманитарную деятельность, "несмотря на трудные вызовы". Ее сотрудники не понаслышке знают ситуацию, поскольку около 40% из них сами были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности. Работу, которую они ведут, Гранди назвал примером "человечности, сострадания и преданности своему делу".

В свою очередь ассоциации Амин Джубран заявил, выступая по телемосту из Саны, его организация никогда не прекращала работу в Йемене, несмотря на волны насилия, бои, наводнения, холеру и пандемию коронавируса. Он сообщил, что ассоциация помогает йеменцам сооружать временные жилища из местных материалов на основе традиционных технологий.

В торжественной церемонии приняла участие посол доброй воли УВКБ, российская певица Манижа (Сангин). Она исполнила песню на английском языке I Am Who I Am. Манижа рассказала, что выбор этой песни для исполнения был навеян личными мотивами, поскольку она знает, что такое быть девочкой-беженкой и видеть войну. "Моя семья переехала в Россию из-за большой войны в Таджикистане. Потребовался большой путь для меня и моей семьи, чтобы стать гражданами России", - сказала певица, выразив надежду, что эта песня поможет всем тинейджерам - беженцам и перемещенным лицам. Она призвала тинейджеров "не бояться" и "заниматься тем, что любишь, и верить в это".

Лауреат Премии Нансена 2021 года Ассоциация Джил Албена спасла десятки тысяч людей, ставших перемещенными лицами в результате конфликта в Йемене. Основанная в 2017 году организация насчитывает более 160 сотрудников, ее деятельность поддерживают 230 волонтеров.

Премия Нансена

Премия вручается с 1955 года за заслуги в области защиты прав вынужденно перемещенных лиц и носит имя норвежского полярного исследователя, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена. С 1979 года лауреатам Премии Нансена, помимо памятной медали, вручается денежная премия, которая сейчас составляет $150 тыс. Региональные победители награждаются сертификатами. Среди лауреатов премии в разные годы были первая леди США, общественный деятель Элеонор Рузвельт, итальянский оперный певец Лучано Паваротти, Международный комитет Красного Креста, "Врачи без границ", а также многие другие выдающиеся личности и организации.