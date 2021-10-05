Сотрудники уголовного розыска за полгода пресекли деятельность 53 этнических банд

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Деятельность 53 этнических организованных групп пресечена в России за полгода сотрудниками уголовного розыска, в отношении 194 участников возбуждены уголовные дела. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России.

"Только в первом полугодии 2021 года сотрудники уголовного розыска раскрыли около 185 тыс. преступлений, в том числе 63 тыс. тяжких и особо тяжких составов, - больше на 11%, чем в прошлом году, - сказали в пресс-центре. - Пресечена деятельность 53 этнических организованных групп, в отношении 194 участников возбуждены уголовные дела".

По данным МВД, в числе раскрытых преступлений 3,2 тыс. убийств и покушений на убийство, 7,3 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1,4 тыс. изнасилований, 141 тыс. преступлений против собственности, 105 тыс. краж, в том числе более 27 тыс. краж из квартир, 8,5 тыс. грабежей, 2,2 тыс. разбойных нападений, 6,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также 20 тыс. преступлений прошлых лет.

Как добавили в ведомстве, также смогли разыскать "22,7 тыс. находившихся в розыске лиц, в том числе 17 тыс. подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и 4,8 тыс. пропавших без вести граждан". При исполнении служебного долга были ранены 124 сотрудника уголовного розыска, двое погибли.

5 октября службе уголовного розыска исполняется 103 года.