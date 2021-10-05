Туранского тигра планируется выпустить в дикую природу в Казахстане в 2025 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Территория Иле-Балхашского резервата в Казахстане будет готова для принятия туранского тигра к 2025 году. В настоящее время идет работа по увеличению количества копытных животных на территории заповедника, так как они составляют основу рациона хищников, сообщил ТАСС директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

"Работа по подготовке идет уже больше трех лет, к 2025 году территория будет готова к тому, чтобы принять тигра. На данном этапе для восстановления [популяции] тигра необходимо увеличить количество копытных животных в районе будущего выпуска. Для этого мы подкармливаем зимой копытных животных, в первую очередь, кабанов и косуль", - рассказал он. По словам Горшкова, в этом году члены WWF заготовили для копытных 100 тонн кукурузы, 40 тонн ячменя и 75 тонн сена.

"Ведем работу по возвращению в природу бухарского (тугайного) оленя, к тем ста, которых мы уже привезли и выпустили в природу, в ближайшие годы добавятся еще 120. В этом году должно начаться переселение куланов (диких ослов), ведется поддержка популяции джейранов (представитель рода газелей)", - отметил он.

Важными этапами возвращения туранского тигра в дикую природу станут экопросвещение местных жителей и помощь им в развитии альтернативных, экологически безопасных источников заработка, считает Горшков. По его словам, работа по экопросвещению будет усиливаться с каждым годом.

Программа по реинтродукции

В 2010 году правительство Казахстана поддержало идею WWF о реинтродукции популяции туранского тигра. В течение нескольких лет проводились научные исследования, позволяющие определить возможные места возвращения хищников и изучить возможные результаты реинтродукции при различных сценариях. В сентябре 2017 года был подписан меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране.

Президент России Владимир Путин в ходе XVII форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана заинтересовался темой реинтродукции туранского тигра в Казахстане и заявил, что Россия готова помогать казахстанским коллегам на экспертном и правительственном уровне.

Каспийский (туранский или закавказский) тигр обитал на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии.

По данным WWF, основной причиной вымирания тигра стала распашка самых плодородных пойменных земель под хлопковые поля, которая привела к тому, что копытные, основа тигриного рациона, практически исчезли из этих мест. В конце XIX века тигров уничтожали целенаправленно, чтобы обеспечить безопасность землепашцам.

Последние документально подтвержденные случаи появления тигров на территории Средней Азии были зафиксированы в начале 70-х годов прошлого века.