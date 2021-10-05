ДВФУ в 2021 году набрал самое большое в мире число студентов, изучающих корейский язык

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Восточный институт - Школа региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) - осенью 2021 года принял для обучения самую большую в мире группу первокурсников, которым предстоит изучать корейский язык. Об этом сообщил ТАСС директор школы Евгений Пустовойт.

"Впервые в мире мы набрали самую большую группу кореистов на первый курс, у них корейский язык - это главная специальность. Из 289 человек, которых мы набрали на первый курс, 130 человек выбрали корейский язык, 90 - японский, примерно 80 человек выбрали китайский язык, хотя он всегда был на первом месте", - рассказал собеседник.

Пустовойт предположил, что причина такого интереса кроется в развитии и активном продвижении культуры Республики Корея, которое поддерживает правительство страны, в распространении корейской музыки, сериалов, комиксов. Он отметил, что, несмотря на пандемию и введенные ограничения, вузу удалось сохранить высокое качество преподавания, а студентам - интерес к изучаемой сфере.

"Мы не "уронили" качество преподавания восточных языков, даже при большом наборе, мы усиливаемся, берем самых лучших преподавателей. Набор прошлого года, 2020-го, "ковидный", - это очень сильные группы, сильные ребята и мало отчислений, которые в основном происходят не из-за неуспеваемости, а по другим причинам. Молодежь мотивирована, молодежь хочет изучать восточные языки, она хочет впитывать эту восточно-азиатскую культуру", - отметил Пустовойт, добавив, что в Восточном институте учатся студенты со всей России, 65-70% студентов здесь не из Приморского края.

История Восточного института, первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке, началась во Владивостоке 21 октября 1899 года. Здесь готовят кадры со знанием восточных языков для дипломатических, коммерческих, научных и военных структур. В Восточном институте преподают основной английский, восточные языки (китайский, корейский, японский), языки стран Южной и Юго-Восточной Азии (вьетнамский, тайский, хинди) и европейские языки (испанский, немецкий, французский).