В Черногории заявили, что не планируют ужесточать правила въезда для россиян

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Черногория не планирует ужесточать условия для въезда россиян, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не усложнится. Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития республики Ивана Джурович в интервью газете "Известия" , опубликованном во вторник.

"Думаю, что текущие правила и условия для [российских] туристов - если ситуация не изменится кардинально - не станут строже", - сказала она газете.

Джурович напомнила, что Черногория принимает российских туристов, вакцинированных препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт". Она добавила, что сейчас ведутся переговоры о поставке в страну этих вакцин. "Если мы будем ввозить эти вакцины для своих граждан, то, конечно, будем признавать и сертификаты о вакцинации россиян, приезжающих в Черногорию", - отметила госсекретарь по туризму. Черногория также начнет принимать привитых вакцинами "Ковивак" и "Эпиваккорона", если страна будет ввозить эти препараты для своих граждан и если они будут одобрены со стороны Всемирной организации здравоохранения, уточнила Джурович.

С 14 сентября в Черногории вступили в силу ограничения на въезд в страну. он разрешен по прошествии 14 дней с момента полной вакцинации от коронавируса, при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов. Во всех остальных случаях граждане Черногории и иностранцы с временным видом на жительство будут отправляться на самоизоляцию.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Ситуация в стране является одной из худших в относительном выражении в Европе.