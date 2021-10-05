В мэрии Сан-Паулу заявили, что уличный карнавал 2022 года соберет 15 млн человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 октября. /ТАСС/. Уличные карнавальные шествия и гулянья в Сан-Паулу в 2022 году планируется провести без санитарно-эпидемиологических ограничений, сообщил в понедельник мэр мегаполиса Рикарду Нунес. По оценкам префекта, в этот период на улицы выйдут порядка 15 млн человек.

"Если все будет продолжаться в том же духе, что и сейчас, когда охват вакцинации растет, а смертность падает, будет карнавал. <...> Все идет к тому, что [карнавал] состоится. Это будет самый масштабный уличный карнавал, по нашим оценкам [в нем примут участие], 15 млн человек", - приводит слова градоначальника портал G1.

По данным городского управления здравоохранения полностью привиты от коронавируса 82% жителей мегаполиса с населением 12,3 млн человек. Более половины коек в ковид-отделениях больниц свободны, число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в частных и государственных клиниках снизилось до 940 в этом самом густонаселенном городе страны.

Накануне об отказе от введенных в связи с пандемией санитарно-эпидемиологических ограничений к очередному карнавальному периоду заявил мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс.

В 2021 году из-за пандемии карнавальные гулянья были отменены по всей Бразилии, рассматривалась также идея об их проведении в июне или июле, однако и от нее впоследствии было решено отказаться. Годом ранее порядка 7 млн человек приняли участие в празднествах в Рио-де-Жанейро, около 15 млн - в Сан-Паулу.