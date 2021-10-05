На Чукотке отремонтируют 15 перевалочных баз для оленеводов

ТАСС, 5 октября. Власти отремонтируют 15 перевалочных баз для размещения оленеводов на Чукотке. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На Чукотке планируется отремонтировать 15 перевалочных баз и создать новые на маршрутах выпаса домашних северных оленей", - говорится в сообщении.

В этом году из регионального бюджета выделили 48,3 млн рублей на обустройство и модернизацию существующей перевалочной базы "Кайэттын" в Билибинском районе. В начале сентября на перевалбазе установили современный комплекс из четырех жилых помещений и четырех бытовых модулей, в которых располагаются кухня, баня, столовая, склад для продуктов и пекарня.

"Кайэттын" используется с советского периода. Перевалбаза является не только производственным объектом, но и постоянным местом жительства для граждан из числа коренных малочисленных народов Чукотки и пенсионеров. В летний период количество жителей базы достигает 100 человек. Зимой база является местом отдыха оленеводов в период между кочеванием.

Разведением домашних северных оленей на Чукотке занимаются 14 муниципальных оленеводческих предприятий и два крестьянских (фермерских) хозяйства. В них заняты более 600 оленеводов. Поголовье оленя - около 122 тыс. Правительство округа оказывает ежегодную поддержку отрасли в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа".