"Известия": Общественная палата РФ обнаружила почти 19 тыс. фейков о выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ обнаружила за период с начала июля по 25 сентября около 19 тыс. сообщений с недостоверной информацией о выборах в Госдуму. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ОП РФ.

"Можно выделить несколько основных тем фейков, связанных с выборами. Среди них: коронавирус, якобы имевшие место вбросы, подвоз избирателей, дистанционное электронное голосование, обязательная вакцинация. Если говорить о COVID-19, то писали о заболевании членов комиссии и несоблюдении санитарных норм", - рассказала газете об основных темах распространяемой недостоверной информации член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

При репосте фейк дописывается и редактируется, что приводит к новой ложной информации по одной теме, отметил изданию первый заместитель председателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. "Бывают тысячи перепостов, но ведь каждое такое сообщение - ложное. Поэтому у нас и получаются такие огромные цифры. Однако точек запуска фейков не так много. Это отдельные средства массовой информации и аккаунты в соцсетях, которые осуществляют "посев", - добавил он.

На основании полученных от Генеральной прокуратуры РФ требований в отношении недостоверной информации о выборах Роскомнадзор удалил 13 материалов и заблокировал восемь страниц, сообщили изданию в службе. Там напомнили, что публикация заведомо недостоверной общественно значимой информации влечет за собой административный штраф до 5 млн рублей на юридических лиц. Повторное нарушение приводит к штрафу в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, а юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.