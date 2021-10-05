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В Москве ожидается переменная облачность

Атмосферное давление составит около 766 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс одного градуса. Осадков не ожидается.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 766 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс семи - плюс 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.

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