В Москве ожидается переменная облачность

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс одного градуса. Осадков не ожидается.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 766 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс семи - плюс 12 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.