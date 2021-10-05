В горах юга России и республиках Северного Кавказа пройдут дожди

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, пройдут до пятницы в горах и предгорьях регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на остальной части юга России будет солнечно и сухо, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На этой неделе погода везде будет хорошей - солнечной и сухой, за исключением горных районов республик Северного Кавказа, Краснодарского края и Адыгеи, Крыма, а также Ставропольского края. Здесь будет проявляться влияние циклона, поэтому высока вероятность дождей, местами сильных. При этом заполнение этого циклона произойдет только в конце недели, и в четверг-пятницу осадки прекратятся", - сказал он.

В Ростове-на-Дону всю неделю солнечно, в дневные часы воздух будет прогреваться до 14-16 градусов, по ночам прогнозируется до пяти-семи градусов. В Волгограде также без осадков, в пределах 11-13 градусов днем, по ночам - 1-3 градуса. В Ялте до четверга небольшие дожди при 11-13 градусах, затем выглянет солнце, в дневные часы ожидается до 15-17 градусов, без осадков.

В Краснодаре пройдет дождь при температуре 11-13 градусов, затем погода постепенно наладится. Дожди прекратятся со среды и в Сочи.

В Нальчике дождь зарядит на всю неделю до пятницы, очень сильные осадки прогнозируют в среду и четверг, за двое суток выпадет больше месячной нормы. Ливни пройдут в середине недели и во Владикавказе, температура воздуха составит в дневные часы всего 7-9 градусов.

"В горах на высоте свыше 1,2 тыс. метров над уровнем моря будет идти снег с дождем, а на высоте более 1,5 тыс. метров - интенсивный снег. Продолжается увеличение снежного покрова", - добавил Синенков.