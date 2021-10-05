Эксперт: около 50% калининградских фитнес-клубов могут закрыться после введения QR-кодов

ТАСС, 5 октября. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо губернатору Калининградской области Антону Алиханову с предложением отменить решение о допуске в фитнес-клубы только по QR-коду с 1 ноября, поскольку оно может повлечь закрытие минимум 50% физкультурно-оздоровительных объектов в регионе. Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в областном правительстве сообщили, что с 8 октября посещение предприятий общественного питания, а с 1 ноября - спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления QR-кода о вакцинации против коронавируса, либо кода о перенесенном в последние полгода заболевании.

"Ввод ограничений на посещение фитнес-клубов с 1 ноября 2021 года является чрезмерным и невыполнимым. Установление данных мер станет катализатором к банкротству предприятий сферы физкультурно-оздоровительных услуг в Калининградской области, приведет к сокращению численности штата сотрудников, неплатежеспособности по налоговым обязательствам, а, следовательно, и поступлений в бюджет. <…> Просим отменить введение дополнительных ограничительных мер для физкультурно-оздоровительной отрасли", - отмечается в письме.

Как указала Силина, планируемые в регионе меры "неизбежно повлекут закрытие минимум 50% физкультурно-оздоровительных объектов". Она отметила, что подобные ограничения, введенные в летний период в Иркутской, Ростовской, Астраханской областях, привели к падению посещаемости и объемов продаж на 90%.

При этом фитнес-клубы "в полном объеме выполняют рекомендации Роспотребнадзора", заверила она. Более того, "занятия физической культурой и спортом рекомендует ВОЗ; временные методические рекомендации Минздрава РФ также выделяют физическую активность и занятия спортом как основную профилактическую меру и меру восстановления после перенесенной болезни". "Национальное фитнес-сообщество ведет планомерную работу с Министерством здравоохранения РФ, на сегодняшний день организация представила различные постковидные программы для граждан", - добавила Силина.

Как ранее отмечал Алиханов, введение бесковидного режима для ряда объектов необходимо в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и для увеличения темпов вакцинации населения, уровень которой недостаточен, он составляет порядка 1 тыс. человек в день. По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 октября, в области выявлено 55 879 случаев заражения новым коронавирусом. Вылечились 50 012 пациентов, умерли 798 человек, остаются под медицинским наблюдением 11 523 человека.

О фитнес-сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.