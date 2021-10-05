Ночь на 5 октября стала самой холодной в Уфе с 1938 года

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Абсолютный температурный рекорд для Уфы в этот день, зарегистрированный в 1938 году и составивший 4,5 градуса мороза, побит в ночь на вторник. Температура воздуха понизилась до 6,7 градуса, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ночью 5 октября на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который составил минус 6,7 градуса. В 1938 году в этот день минимальная температура воздуха была - 4,5 градуса. По республике минимальные температуры воздуха понижались до минус 5-12 градусов", - сказано в сообщении.

По данным управления, в октябре в республике среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне трех-четырех градусов тепла, что укладывается в нормы. Количество осадков прогнозируется меньше нормальных значений.