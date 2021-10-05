Синоптики предупредили о продолжении дождей в Сочи

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Дожди в Краснодарском крае, которые привели к подтоплениям и оползням в городе Сочи, продолжатся во вторник, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром во вторник стало известно, что восемь частных домов и дорога попали в зону оползня в селе Сергей-Поле в Сочи. Власти эвакуируют жителей в пункты временного размещения.

"В Краснодарском крае переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах южной половины края - сильный. Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/ с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в среду и в четверг на территории региона ожидается переменная облачность, дожди маловероятны.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в результате непогоды больше всего пострадали переулок Виноградный в центральном районе Сочи, а также села Сергей-Поле в Лазаревском районе Сочи и Нижняя Шиловка в Адлерском районе. По его словам, городские и экстренные службы уже работают на месте. Также глава региона отметил, что держит связь с главой города Сочи Алексеем Копайгородским, который ежечасно докладывает о ситуации.