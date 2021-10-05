Володин призвал повышать социальный статус учителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Социальный статус учителя и престиж этой профессии должны повышаться, от этого зависит качество образования. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина с Днем учителя.

"Важно хранить и развивать лучшие традиции отечественного образования, повышать престиж и социальный статус учителя. От этого зависит качество образования, будущее наших детей", - отметил Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

Спикер отметил, что "в жизни каждого человека учитель играет огромную роль, помогает получить новые знания, открывать новые горизонты, познавать окружающий мир". "Учитель формирует жизненные ориентиры, учит самостоятельно принимать решения", - добавил он.