Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области за неделю выросла на 8%

ТАСС, 5 октября. Медики Липецкой области зафиксировали за неделю 7 610 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), заболеваемость выросла на 8%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В регионе на 38-й неделе было выявлено 7 025 случаев ОРВИ.

"В Липецкой области за 39-ю неделю зарегистрировано 7 610 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости составил 67,5 на 10 тыс. населения, что на 8% выше уровня предыдущей недели. 61% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в Липецке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в общем числе заболевших ОРВИ 43% составляют люди в возрасте от 15 лет и старше, в этой категории эпидпорог на 38% выше среднемноголетнего уровня, что связано с высокой заболеваемостью COVID-19.

По данным пресс-службы ведомства, вирусов гриппа в Липецкой области в настоящее время не выявлено, в регионе прививку сделали 196,4 тыс. человек или 17% от общего числа жителей региона. Всего же в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения или 684 тыс. человек.