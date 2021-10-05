Россияне оценили состояние межнациональных отношений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 80% граждан положительно оценивают состояние межнациональных (межэтнических) отношений в России в настоящее время. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Светлана Смирнова.

"На сегодняшний день эта цифра [положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в России] около 80%. Процент растет", - сказала Смирнова в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в ходе Всероссийского форума национального единства.

По ее словам, оставшиеся 20% или не определились, или оценивают состояние отношений не совсем положительно. "Это те люди, с которыми нам необходимо работать. Мы с вами не дорабатываем, надо искать новые формы, методы взаимодействия с жителями нашей страны, в том числе по адаптации и социализации иностранных граждан", - добавила она.

На слайде в презентации Смирновой, показанной ею в ходе выступления, отмечается, что в 2018 году число граждан, которые положительно оценивали состояние межнациональных (межэтнических) отношений в России, составляло 78,4%, при этом 93% граждан отмечали отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Всероссийский форум национального единства проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 7 октября. Участие в нем принимают представители из более 50 регионов страны. Они в режиме онлайн и офлайн обсудят вопросы развития этноконфессиональных отношений и смогут поделиться опытом работы в этом направлении.