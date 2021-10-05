Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Народного артиста РФ Валерия Гаркалина доставили с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

"Он в Коммунарке с подтвержденным ковидом, но состояние стабильное, он не на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, 67-летний актер был госпитализирован в субботу, 2 октября.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях: "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

Он широко известен в качестве киноактера. Среди наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год), братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год), Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год), Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и многих других. В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.