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В России назвали победителя конкурса "Учитель года"

Победителем конкурса стала Екатерина Костылева - учитель физики из Тюмени

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победителем всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" стала Екатерина Костылева - учитель физики гимназии №16 Тюмени. Ее имя было объявлено в историческом парке "Россия - Моя история" вице-премьером Татьяной Голиковой, передает корреспондент ТАСС.

"Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" является Костылева Екатерина Сергеевна", - сказала Голикова.

Победительница будет награждена 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте. Она получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана. И станет советником министра просвещения на общественных началах.

Среди других финалистов были Артем Барат - учитель физики школы №1520 имени Капцовых из Москвы, Мария Голованова - учитель английского языка гимназии №122 имени Ж. А. Зайцевой (Казань), Дмитрий Морозов - учитель истории школы №38 (Хабаровск), Анастасия Шрамко - учитель русского языка и литературы лицея №14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева (Ставрополь).

Конкурс среди лучших педагогов России проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проходил в Ростове.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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