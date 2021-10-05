{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Куда деть старую неработающую технику?
Куда деть старую неработающую технику?
Куда деть старую неработающую технику?
Куда деть старую неработающую технику?
Куда деть старую неработающую технику?

Куда деть старую неработающую технику? Список мест, где ее примут (где-то даже заплатят)

© PERO studio/Shutterstock/Fotodom
Как быстро и с пользой избавиться от ненужной бытовой техники и гаджетов? Варианты: продать их или поменять на скидку, подарить благотворительному фонду или отнести на переработку. Главное, очень просим, не выбрасывайте их просто на мусорку. Вот подробная инструкция и список мест, где ее примут в Москве и других городах России

За годы у нас накапливается гора устройств, пришедших в негодность или просто устаревших. Старые телефоны, ноутбуки, нерабочие телевизоры, ламповые мониторы — в какой-то момент вы понимаете, что они уже заняли пару квадратных метров в квартире. Рассказываем пошагово, как расстаться с ними безопасно, выгодно и с заботой об окружающей среде.

Шаг первый. Сотрите всю информацию с устройств

Сегодня мы храним на смартфонах и ноутбуках много личных данных — заметки, фотографии, файлы, где записаны все пароли (хотя так делать не следует, а как делать — читайте здесь) от страниц в соцсетях и банковских карт. Если вы продаете или дарите устройство, позаботьтесь, чтобы эта информация не попала к посторонним.

Первое, что нужно сделать, — перенести куда-то всю нужную информацию. Варианты следующие:

  • сделать резервное копирование с помощью бэкап-системы (существуют как платные, так и бесплатные программы и приложения для копирования данных: отдельные для Windows, для macOS и пр. У российского разработчика Acronis есть бэкап-системы для разных ОС);
  • перенести в облачное хранилище — Dropbox или любой другой сервис;
  • скачать на другое устройство или съемный жесткий диск.

Второе — стереть всю информацию с устройства.

  • убедиться, что устройство зашифровано, особенно это актуально для Android (на новых Android-устройствах шифрование включено по умолчанию);
  • не забыть извлечь SIM-карту и карту памяти;
  • выйти из всех важных сервисов, банковских приложений, электронной почты, социальных сетей;
  • владельцам смартфонов Apple также стоит отключить функцию "найти мой iPhone", а пользователям Android убедиться, что отвязана и синхронизация Google-аккаунта, и регистрация в системе производителя;
  • удалить историю браузера, причем помимо истории посещения сайтов зачастую браузеры хранят куки, логины и пароли, которые тоже надо очистить в настройках;
  • проверить дополнительно в настройках, что все личные файлы на устройстве стерты.

После нужно выполнить на устройстве сброс к заводским настройкам. Здесь инструкция, как это сделать на iPhone. у Android все зависит от конкретного производителя (обычно сброс находится внизу в основных настройках). Для ноутбуков это действие называется, как правило, "Возврат в исходное состояние". Инструкцию, как это сделать для Windows 10, можно найти здесь. Для MacOS — здесь. Но это не гарантирует стопроцентную защиту данных. "Память устройств так организована, что предыдущие файлы удаляются, только если их перезаписать. Сброс настроек этого не делает, при желании и соответствующих навыках даже после отката до заводских установок можно получить доступ к тем или иным данным", — говорит Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского". 

Лучше использовать программы для уничтожения файлов, такие как CCleaner, Lavasoft File Shredder, BitRaser. Они как раз-таки перезаписывают файлы поверх ваших старых данных. Это дает больше гарантий, что никто не получит доступ к данным, хранившимся на устройстве.

Шаг второй. Продайте или поменяйте на скидку то, что работает...

Что делать с техникой в рабочем состоянии? Самый очевидный вариант — продать на "Авито", "Юле", через комиссионку и так далее. Это выгоднее всего, но, возможно, придется долго ждать покупателя, тратить время на переписку. 

На эту тему
Выгодно ли взять смартфон по подписке? В рассрочку? Сдать в трейд-ин? Разберем на примерах
Выгодно ли взять смартфон по подписке? В рассрочку? Сдать в трейд-ин?

Быстрее — воспользоваться трейд-ин. Это программа обмена старого гаджета на скидку при покупке нового. Размер скидки зависит от модели и состояния устройства. Часто за телефон, вышедший шесть — восемь лет назад, дают символическую скидку в пару тысяч рублей. Если у него треснул экран или менялась батарея — может быть несколько сотен. Зато обменять, скажем, старый смартфон на скидку за новый можно много где: в сетевых магазинах, в фирменных точках производителей и в онлайн-сервисах. Некоторые сети примут коробку с разными старыми гаджетами — смартфонами, планшетами, фитнес-браслетами и так далее. 

"Главное условие — устройство должно включаться, быть оригинальным, без вздутой батареи. При этом смартфоны с разбитым экраном принимаются. Старые устройства покупателей потом проходят диагностику у партнеров "Связного", ремонтируются при надобности и заново реализуются", — рассказывает старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании "Связной" Алексей Вуколов.

Обычно пункты, принимающие технику на переработку, ничего не платят пользователям, которые ее принесли. Но есть исключение: корпорация "Экополис", которая занимается сбором, утилизацией и переработкой бытовой техники и электроники в Москве и Мособласти, закупает старые приборы.

…или отдайте на благотворительность

Сервисы по вывозу ненужных вещей "Чумодан" и "Свалка" помогают не только избавиться от ненужных вещей, но и отдают их на благотворительность. Заберут в Москве бесплатно крупногабаритные вещи, которые вы не вынесете из дома без грузчиков. 

Магазин и фонд "Лавка радостей" в Москве помогает разным благотворительным организациям и нуждающимся напрямую. Примет любые работающие гаджеты и бытовую технику. 

Шаг третий. Сдайте на переработку то, что сломано

Важно, чтобы техника не попадала на общую свалку. Старые бытовые приборы при разложении выделяют токсичные вещества из-за окисления и распада металлов, которые оседают в основном в почву и грунтовые воды. Корпус смартфона, в котором стоит литиевый аккумулятор, попадая в мусорку, рано или поздно повредится, опасный литий будет попадать в окружающую среду. К тому же литиевая батарея может взорваться и спровоцировать пожар. ​​​​​​

Как перерабатывается техника?

Этап первый. Сортировка. Когда устройства попадают на переработку, их сначала сортируют. Отдельно перерабатываются телевизоры, варочные панели, литиевые аккумуляторы смартфонов. "Пример: у холодильников есть хладагент, который нужно отдельно откачивать, у варочных панелей и телевизоров — стекло, его нужно отделить и специальным образом обработать", — рассказывает основательница проекта "Собиратор", организатор движения "Раздельный сбор" Валерия Коростелева.

Этап второй. Разборка. "У нас, в отличие от зарубежных технологий, техника сначала разбирается на крупные составляющие. Сначала разделяются большие куски пластика, провода. За рубежом обычно это все сразу попадает в дробилку, и там дробится все подряд. Когда пластиковые элементы сразу отделяются от определенных металлических, качество выходящего сырья после переработки улучшается", — продолжает она.

Этап третий. Дробилка и сепарация. Все, что осталось, дробится вместе и сепарируется по видам. Пластик сортируется на полипропилен, полистирол, ABS-пластик и так далее. Он сепарируется, гранулируется, и получается новое вторсырье. Его можно повторно использовать в новых деталях. Благодаря переработке корпуса бывшего тостера можно получить бампер. То же проделывается с разными видами металла.

Продолжение

В нашем спецпроекте можно почитать подробнее о том, как сортируют мусор в России и почему это важно делать.

Где искать пункты приема техники

  • В "Гринпис" сделали карту пунктов приема на переработку. Выбираете город и тип отходов, получаете адреса.  
  • Ассоциация СКО "Электроника — утилизация". По ссылке адреса пунктов в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти и других 14 регионах России, куда можно принести старую электронику на переработку. 
  • Московский "Собиратор" несколько раз в год проводит акции по сбору старой техники в вашем районе. Ближайшая "Электроосень-2021" пройдет 16–17 октября. Участвуют: Москва и Мособласть, Санкт-Петербург и Ленобласть, Калуга, Самара, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Принимается все, что работает от розеток или батареек. Не принимается все, что вставляется в технику, — картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты. Подробнее здесь.
  • Экотакси в Санкт-Петербурге заберет как неработающие телефоны, так и ламповые мониторы из нулевых и старые принтеры. Можно принести их в пункт сбора или вызвать такси, но за второй вариант вы заплатите.​​​​​​
  • 7other в Санкт-Петербурге — вторичная переработка редких и сложных пластиков.
  • У производителей и в сетевых магазинах техники.
На эту тему
Удалять ненужные фото и видео в смартфоне — важнее, чем кажется. Это забота об экологии
Удалять ненужные фото и видео в смартфоне — важнее, чем кажется.

Планшеты, смартфоны, и зарядные устройства можно сдать в экобоксы в большинстве сервисных центров Samsung. "Устройство должно быть очищено от грязи и мусора", — говорит Антон Суковатый, директор секции контроля качества и технической поддержки Samsung Electronics. Принимается техника не только Samsung, а любых производителей. Устройства Apple можно сдать на переработку через сайт.

В 600 российских магазинах сети "М.Видео — Эльдорадо" есть пункты приема техники. "За первые шесть месяцев 2021 года мы увеличили сбор техники и батареек в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, — рассказали ТАСС в "М.Видео — Эльдорадо". — Полученная техника регистрируется в нашей системе и передается на ближайший завод. Специальное ПО позволяет нам отслеживать ее движение на всех этапах — от сдачи в магазине до поступления на завод-утилизатор, таким образом, мы гарантируем, что все, что нам сдали покупатели, будет переработано, а не поступит на свалки".

Ирина Ли

Масштабный сбой в работе соцсетей
Хинштейн: сбои в работе соцсетей показывают необходимость наличия альтернативных платформ
Масштабный сбой произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других ресурсов
Читать полностью