Куда деть старую неработающую технику? Список мест, где ее примут (где-то даже заплатят)

За годы у нас накапливается гора устройств, пришедших в негодность или просто устаревших. Старые телефоны, ноутбуки, нерабочие телевизоры, ламповые мониторы — в какой-то момент вы понимаете, что они уже заняли пару квадратных метров в квартире. Рассказываем пошагово, как расстаться с ними безопасно, выгодно и с заботой об окружающей среде.
Шаг первый. Сотрите всю информацию с устройств
Сегодня мы храним на смартфонах и ноутбуках много личных данных — заметки, фотографии, файлы, где записаны все пароли (хотя так делать не следует, а как делать — читайте здесь) от страниц в соцсетях и банковских карт. Если вы продаете или дарите устройство, позаботьтесь, чтобы эта информация не попала к посторонним.
Первое, что нужно сделать, — перенести куда-то всю нужную информацию. Варианты следующие:
- сделать резервное копирование с помощью бэкап-системы (существуют как платные, так и бесплатные программы и приложения для копирования данных: отдельные для Windows, для macOS и пр. У российского разработчика Acronis есть бэкап-системы для разных ОС);
- перенести в облачное хранилище — Dropbox или любой другой сервис;
- скачать на другое устройство или съемный жесткий диск.
Второе — стереть всю информацию с устройства.
- убедиться, что устройство зашифровано, особенно это актуально для Android (на новых Android-устройствах шифрование включено по умолчанию);
- не забыть извлечь SIM-карту и карту памяти;
- выйти из всех важных сервисов, банковских приложений, электронной почты, социальных сетей;
- владельцам смартфонов Apple также стоит отключить функцию "найти мой iPhone", а пользователям Android убедиться, что отвязана и синхронизация Google-аккаунта, и регистрация в системе производителя;
- удалить историю браузера, причем помимо истории посещения сайтов зачастую браузеры хранят куки, логины и пароли, которые тоже надо очистить в настройках;
- проверить дополнительно в настройках, что все личные файлы на устройстве стерты.
После нужно выполнить на устройстве сброс к заводским настройкам. Здесь инструкция, как это сделать на iPhone. у Android все зависит от конкретного производителя (обычно сброс находится внизу в основных настройках). Для ноутбуков это действие называется, как правило, "Возврат в исходное состояние". Инструкцию, как это сделать для Windows 10, можно найти здесь. Для MacOS — здесь. Но это не гарантирует стопроцентную защиту данных. "Память устройств так организована, что предыдущие файлы удаляются, только если их перезаписать. Сброс настроек этого не делает, при желании и соответствующих навыках даже после отката до заводских установок можно получить доступ к тем или иным данным", — говорит Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".
Лучше использовать программы для уничтожения файлов, такие как CCleaner, Lavasoft File Shredder, BitRaser. Они как раз-таки перезаписывают файлы поверх ваших старых данных. Это дает больше гарантий, что никто не получит доступ к данным, хранившимся на устройстве.
Шаг второй. Продайте или поменяйте на скидку то, что работает...
Что делать с техникой в рабочем состоянии? Самый очевидный вариант — продать на "Авито", "Юле", через комиссионку и так далее. Это выгоднее всего, но, возможно, придется долго ждать покупателя, тратить время на переписку.
Быстрее — воспользоваться трейд-ин. Это программа обмена старого гаджета на скидку при покупке нового. Размер скидки зависит от модели и состояния устройства. Часто за телефон, вышедший шесть — восемь лет назад, дают символическую скидку в пару тысяч рублей. Если у него треснул экран или менялась батарея — может быть несколько сотен. Зато обменять, скажем, старый смартфон на скидку за новый можно много где: в сетевых магазинах, в фирменных точках производителей и в онлайн-сервисах. Некоторые сети примут коробку с разными старыми гаджетами — смартфонами, планшетами, фитнес-браслетами и так далее.
"Главное условие — устройство должно включаться, быть оригинальным, без вздутой батареи. При этом смартфоны с разбитым экраном принимаются. Старые устройства покупателей потом проходят диагностику у партнеров "Связного", ремонтируются при надобности и заново реализуются", — рассказывает старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании "Связной" Алексей Вуколов.
Обычно пункты, принимающие технику на переработку, ничего не платят пользователям, которые ее принесли. Но есть исключение: корпорация "Экополис", которая занимается сбором, утилизацией и переработкой бытовой техники и электроники в Москве и Мособласти, закупает старые приборы.
…или отдайте на благотворительность
Сервисы по вывозу ненужных вещей "Чумодан" и "Свалка" помогают не только избавиться от ненужных вещей, но и отдают их на благотворительность. Заберут в Москве бесплатно крупногабаритные вещи, которые вы не вынесете из дома без грузчиков.
Магазин и фонд "Лавка радостей" в Москве помогает разным благотворительным организациям и нуждающимся напрямую. Примет любые работающие гаджеты и бытовую технику.
Шаг третий. Сдайте на переработку то, что сломано
Важно, чтобы техника не попадала на общую свалку. Старые бытовые приборы при разложении выделяют токсичные вещества из-за окисления и распада металлов, которые оседают в основном в почву и грунтовые воды. Корпус смартфона, в котором стоит литиевый аккумулятор, попадая в мусорку, рано или поздно повредится, опасный литий будет попадать в окружающую среду. К тому же литиевая батарея может взорваться и спровоцировать пожар.
Этап первый. Сортировка. Когда устройства попадают на переработку, их сначала сортируют. Отдельно перерабатываются телевизоры, варочные панели, литиевые аккумуляторы смартфонов. "Пример: у холодильников есть хладагент, который нужно отдельно откачивать, у варочных панелей и телевизоров — стекло, его нужно отделить и специальным образом обработать", — рассказывает основательница проекта "Собиратор", организатор движения "Раздельный сбор" Валерия Коростелева.
Этап второй. Разборка. "У нас, в отличие от зарубежных технологий, техника сначала разбирается на крупные составляющие. Сначала разделяются большие куски пластика, провода. За рубежом обычно это все сразу попадает в дробилку, и там дробится все подряд. Когда пластиковые элементы сразу отделяются от определенных металлических, качество выходящего сырья после переработки улучшается", — продолжает она.
Этап третий. Дробилка и сепарация. Все, что осталось, дробится вместе и сепарируется по видам. Пластик сортируется на полипропилен, полистирол, ABS-пластик и так далее. Он сепарируется, гранулируется, и получается новое вторсырье. Его можно повторно использовать в новых деталях. Благодаря переработке корпуса бывшего тостера можно получить бампер. То же проделывается с разными видами металла.
В нашем спецпроекте можно почитать подробнее о том, как сортируют мусор в России и почему это важно делать.
Где искать пункты приема техники
- В "Гринпис" сделали карту пунктов приема на переработку. Выбираете город и тип отходов, получаете адреса.
- Ассоциация СКО "Электроника — утилизация". По ссылке адреса пунктов в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти и других 14 регионах России, куда можно принести старую электронику на переработку.
- Московский "Собиратор" несколько раз в год проводит акции по сбору старой техники в вашем районе. Ближайшая "Электроосень-2021" пройдет 16–17 октября. Участвуют: Москва и Мособласть, Санкт-Петербург и Ленобласть, Калуга, Самара, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Принимается все, что работает от розеток или батареек. Не принимается все, что вставляется в технику, — картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты. Подробнее здесь.
- Экотакси в Санкт-Петербурге заберет как неработающие телефоны, так и ламповые мониторы из нулевых и старые принтеры. Можно принести их в пункт сбора или вызвать такси, но за второй вариант вы заплатите.
- 7other в Санкт-Петербурге — вторичная переработка редких и сложных пластиков.
- У производителей и в сетевых магазинах техники.
Планшеты, смартфоны, и зарядные устройства можно сдать в экобоксы в большинстве сервисных центров Samsung. "Устройство должно быть очищено от грязи и мусора", — говорит Антон Суковатый, директор секции контроля качества и технической поддержки Samsung Electronics. Принимается техника не только Samsung, а любых производителей. Устройства Apple можно сдать на переработку через сайт.
В 600 российских магазинах сети "М.Видео — Эльдорадо" есть пункты приема техники. "За первые шесть месяцев 2021 года мы увеличили сбор техники и батареек в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, — рассказали ТАСС в "М.Видео — Эльдорадо". — Полученная техника регистрируется в нашей системе и передается на ближайший завод. Специальное ПО позволяет нам отслеживать ее движение на всех этапах — от сдачи в магазине до поступления на завод-утилизатор, таким образом, мы гарантируем, что все, что нам сдали покупатели, будет переработано, а не поступит на свалки".
Ирина Ли