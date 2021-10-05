Куда деть старую неработающую технику? Список мест, где ее примут (где-то даже заплатят)

За годы у нас накапливается гора устройств, пришедших в негодность или просто устаревших. Старые телефоны, ноутбуки, нерабочие телевизоры, ламповые мониторы — в какой-то момент вы понимаете, что они уже заняли пару квадратных метров в квартире. Рассказываем пошагово, как расстаться с ними безопасно, выгодно и с заботой об окружающей среде.

Шаг первый. Сотрите всю информацию с устройств

Сегодня мы храним на смартфонах и ноутбуках много личных данных — заметки, фотографии, файлы, где записаны все пароли (хотя так делать не следует, а как делать — читайте здесь) от страниц в соцсетях и банковских карт. Если вы продаете или дарите устройство, позаботьтесь, чтобы эта информация не попала к посторонним.



Первое, что нужно сделать, — перенести куда-то всю нужную информацию. Варианты следующие:

сделать резервное копирование с помощью бэкап-системы (существуют как платные, так и бесплатные программы и приложения для копирования данных: отдельные для Windows, для macOS и пр. У российского разработчика Acronis есть бэкап-системы для разных ОС);

перенести в облачное хранилище — Dropbox или любой другой сервис;

скачать на другое устройство или съемный жесткий диск.

Второе — стереть всю информацию с устройства.

убедиться, что устройство зашифровано, особенно это актуально для Android (на новых Android-устройствах шифрование включено по умолчанию);

не забыть извлечь SIM-карту и карту памяти;

выйти из всех важных сервисов, банковских приложений, электронной почты, социальных сетей;

владельцам смартфонов Apple также стоит отключить функцию "найти мой iPhone", а пользователям Android убедиться, что отвязана и синхронизация Google-аккаунта, и регистрация в системе производителя;

удалить историю браузера, причем помимо истории посещения сайтов зачастую браузеры хранят куки, логины и пароли, которые тоже надо очистить в настройках;

проверить дополнительно в настройках, что все личные файлы на устройстве стерты.

После нужно выполнить на устройстве сброс к заводским настройкам. Здесь инструкция, как это сделать на iPhone. у Android все зависит от конкретного производителя (обычно сброс находится внизу в основных настройках). Для ноутбуков это действие называется, как правило, "Возврат в исходное состояние". Инструкцию, как это сделать для Windows 10, можно найти здесь. Для MacOS — здесь. Но это не гарантирует стопроцентную защиту данных. "Память устройств так организована, что предыдущие файлы удаляются, только если их перезаписать. Сброс настроек этого не делает, при желании и соответствующих навыках даже после отката до заводских установок можно получить доступ к тем или иным данным", — говорит Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".

Лучше использовать программы для уничтожения файлов, такие как CCleaner, Lavasoft File Shredder, BitRaser. Они как раз-таки перезаписывают файлы поверх ваших старых данных. Это дает больше гарантий, что никто не получит доступ к данным, хранившимся на устройстве.

Шаг второй. Продайте или поменяйте на скидку то, что работает...

Что делать с техникой в рабочем состоянии? Самый очевидный вариант — продать на "Авито", "Юле", через комиссионку и так далее. Это выгоднее всего, но, возможно, придется долго ждать покупателя, тратить время на переписку.