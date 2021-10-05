О сильном штормовом ветре предупредили в Новороссийске

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что в городе ожидается сильный штормовой ветер до 25 метров в секунду с порывами до 32 метров в секунду.

"В Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 20-25 метров в секунду с дальнейшим усилением в ближайшие 4 часа 5 октября и порывами 27-32 метра в секунду. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте", - написал Дяченко в Instagram-аккаунте.

Он также порекомендовал автовладельцам не парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Согласно информации, размещенной на сайте гидрометцентра России, подобные порывы ветра могут вызвать значительные разрушения строений, а также привести к падению деревьев.

Утром во вторник сообщалось, что восемь частных домов и дорога попали в зону оползня, который был вызван сильным дождем в селе Сергей-Поле в Сочи. Власти эвакуируют жителей в пункты временного размещения. Также, по информации губернатора Краснодарского края, повреждения отмечаются на переулке Виноградный в центральном районе Сочи и в селе Нижняя Шиловка в Адлерском районе. Накануне вечером просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин произошла на участке трассы Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала, организованно реверсивное движение.

По информации синоптиков, во вторник сильные дожди в Краснодарском крае продолжатся. Однако в среду и четверг на территории региона прогнозируется облачная погода с минимальным количеством осадков.