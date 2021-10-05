Голикова: учительское сообщество проявило себя лучшим образом в непростые для России годы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила всех учителей России с профессиональным праздником. Учительское сообщество проявило себя самым лучшим образом как в пандемию, так и при других трагических событиях, заявила она, выступая на объявлении победителя конкурса "Учитель года" во вторник.

"От всей души хочу сегодня от имени правительства РФ поздравить вас с этим замечательным праздником. Наверное, это одна из самых главных профессий в жизни. Самых главных, потому что с самого раннего детства учитель сопровождает ребенка, учит его азам математики, русского языка, истории, географии, множеству других предметов, которые становятся жизнью ребенка, которые становятся впоследствии его интересами и помогают выбрать будущую профессию, которые в конечном итоге делают его важным человеком в этой жизни - важным в первую очередь благодаря учителю", - сказала она.

По ее словам, Россия пережила разные этапы. "Прошлый год и этот год - непростые года, и учительское сообщество, каждый учитель на своем месте проявил себя самым лучшим образом, несмотря на все сложности. Конечно, есть и другие тяжелые события в нашей с вами истории, когда, к сожалению, в силу разных обстоятельств наши ученики проявляли себя не лучшим образом, зато учителя всегда себя проявляли самым лучшим образом. И я хочу еще раз поблагодарить вас не просто за учебу, а за спасенные маленькие человеческие жизни, иногда в очень-очень сложных обстоятельствах", - отметила вице-премьер.