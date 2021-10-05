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Силуанов ушел на самоизоляцию

Силуанов ушел на самоизоляцию - Матвиенко.

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Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСилуанов, Антон ГермановичРоссия
Более 4 тыс. пар поженились в центрах госуслуг Москвы в неторжественной обстановке
Сейчас услуга доступна в 87 центрах
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