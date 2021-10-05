Решение псковского суда об установлении факта геноцида народов СССР вступило в силу

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Решение Псковского областного суда об установлении факта геноцида народов Советского Союза вступило во вторник в законную силу, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня вступило в законную силу решение Псковского областного суда от 27 августа 2021 года, удовлетворившего заявление прокурора Псковской области об установлении факта геноцида народов Советского Союза. На территории нынешней Псковской области за период временной оккупации в 1941-1944 годы немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляны более 75 тыс. мирных советских граждан, в том числе 1 400 детей, погибли более 370 тыс. военнопленных", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, не все непосредственные исполнители этих преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены. Согласно ст. 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности.

"В связи с этим в целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР - народов Советского Союза, прокуратурой Псковской области соответствующее заявление было направлено в Псковский областной суд, который поставил точку в этом деле", - говорится в сообщении.

История дела

7 июля прокуратура области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова направила в суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Перед этим прокуратура изучила материалы по факту обнаружения массового захоронения мирных жителей и военнопленных, а также множества архивных документов в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, расположенном между улицами Луговая и Пограничная в Пскове.

На этих территориях немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, в качестве исполнителей в которые также вошли выходцы из Эстонской ССР. В 1941-1944 годы они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, применяли пытки и истязали арестованных советских граждан, после чего убивали их, а тела сбрасывали в ямы.