Разработчики "Спутника V" рассчитывают на регистрацию вакцины в ВОЗ до конца ноября

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Центр имени Гамалеи рассчитывает, что разработанная им вакцина против коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября. Об этом сообщил в ходе экспертной дискуссии "Перспективы борьбы с пандемией вызванной "SARS-CоV-2" в Новосибирске руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы - октябрь-ноябрь", - сказал Гущин.